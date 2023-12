Mancano ormai poche ore al debutto del primo trailer del nuovo titolo appartenente alla saga di Grand Theft Auto. L’attesa è talmente elevata che anche un trailer falso condiviso in rete scatena migliaia di reazioni e condivisioni sui social.

Tutto il mondo videoludico non vede l’ora di poter ammirare le prime immagini ufficiali di GTA 6. Il titolo sarà rivoluzionario per la saga ma anche per tutto il settore in termini di grafica, fisica e gameplay.

Ecco che il 5 dicembre sarà una data estremamente importante che molti si sono già segnati sul calendario. Il trailer del prossimo capitolo di Grand Theft Auto sarà disponibile su YouTube a questo link.

Il team di Rockstar Games sta aumentando le aspettative per GTA 6 e il nuovo trailer è già stato caricato su YouTube in attesa dell’uscita ufficiale

Gli utenti italiani potranno collegarsi alle ore 15 sulla piattaforma video per gustarsi il filmato che mostrerà le prime immagini di GTA 6. Non ci aspettiamo grandi rivelazioni ma sicuramente ci saranno alcune conferme.

Rockstar Games mostrerà la location in cui è ambientato il gioco che, secondo precedenti indiscrezioni, sarà Vice City. La città è ispirata a Miami e sarà possibile esplorarne i sobborghi e i mari come mai prima d’ora. Come tutti i GTA, ci aspettiamo una mappa enorme che dovrebbe essere ben più grande di quella di Los Santos vista nel precedente capitolo

Si attendono ulteriori dettagli sui protagonisti, che dovrebbero essere due e sarà possibile selezionare con quale giocare in determinati frangenti della storia. Inoltre, verranno introdotte nuove meccaniche di gioco che renderanno il titolo più immersivo e coinvolgente.

Ultimo, ma non per importanza, il trailer dovrebbe svelare la data di lancio di GTA 6. Non resta che attendere il 5 dicembre alle ore 15.00 per scoprire tutti i segreti del prossimo capolavoro targato Rockstar Games.