Senza annunci a sorpresa e senza proclami, Rockstar Games ha confermato la data di uscita del primo trailer per il prossimo capitolo della saga di Grand Theft Auto. Collegandosi al blog della software house è possibile trovare una brevissima comunicazione ufficiale.

Le indicazioni ricevute dal noto insider TezFunz2 si sono rivelate corrette. Il leaker sosteneva che non più tardi di questa settimana si sarebbero avuti maggiori dettagli in merito. Inoltre, nei primi giorni della prossima settimana, Rockstar Games avrebbe fissato un appuntamento per svelare il trailer di GTA 6.

Rockstar Games ha rispettato le attese e il primo trailer del prossimo GTA arriverà martedì 5 novembre alle 9.00 ora americana, le 15.00 in Italia. Purtroppo, le informazioni ufficiali terminano con questo messaggio e la software house non ha fornito ulteriori dettagli.

Rockstar Games ha sganciato la bomba! Preparatevi per il primo trailer di GTA 6 che arriverà la prossima settimana

Tuttavia l’immagine allegata alla comunicazione potrebbe nascondere alcuni dettagli. Infatti, lo sfondo mostra un cielo limpido e tante palme. Questo scenario potrebbe confermare definitivamente che la location di GTA 6 sarà Vice City come ampiamente anticipato dalle indiscrezioni emerse in questi mesi.

Inoltre, la palette colori scelta per accompagnare la data dell’uscita del trailer utilizza colori pastello tendenzialmente tra il celeste e il viola. Si tratta di colorazioni del tutto simili a quelle che gli utenti hanno visto giocando a GTA: Vice City.

Non resta che attendere ancora qualche giorno per poter ammirare il trailer che sicuramente verrà condiviso su tutti i canali social di Rockstar Games oltre che su Youtube.