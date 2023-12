Il mese di dicembre sarà estremamente importante per Rockstar Games. Nelle prossime settimane arriverà il primo trailer per il nuovo capitolo di Grand Theft Auto. Nel frattmpo, la software house ha rilasciato tantissimi dettagli sul nuovo DLC invernale per GTA Online.

Il grande aggiornamento per il titolo multiplayer permetterà agli utenti di migliorare notevolmente l’esperienza di gioco sul titolo. Infatti, come dichiarato da Rockstar Games, il mondo di gioco si evolverà per esplorare il sottobosco criminale di Los Santos.

L’aggiunta principale riguarda lo sfasciacarrozze con le attività illecite ad esso collegate. I giocatori dovranno cimentarsi nel furto di veicoli selezionati per poterli smantellare e rivendere al miglior offerente.

Rockstar Games ha confermato che il nuovo DLC invernale per GTA Online sta arrivando con tante novità uniche come le gare drift e una nuova proprietà da acquistare

La nuova attività sarà gestita da un volto noto per gli appassionati di GTA. Infatti, a coordinare le operazioni troveremo Yusuf Amir, l’illustre immobiliarista di Liberty City. Questo personaggio sarà il gestore del Red’s Auto Parts, la nuova proprietà che sarà possibile acquistare e che sbloccherà le nuove missioni.

Il team di Rockstar Games ha pensato anche ai giocatori che non vogliono impegnarsi nelle nuove missioni ma vogliono semplicemente divertirsi nella contea di San Andreas. Ecco, quindi, arrivare i nuovi veicoli personalizzabili per esprimere il massimo in derapata.

I veicoli messi a punto per il drift potranno essere provati sia all’interno dell’Autoraduno di LS o utilizzati per surclassare gli avversari nelle gare dedicate. Lee gare di drift potranno contare su circuiti realizzati appositamente dove sarà importante effettuare delle derapate di precisioni.

Tra le ulteriori novità dell’aggiornamento invernale di GTA Online figurano anche tanti nuovi veicoli e sorprese legate alle festività. Inoltre, il mondo di gioco per gli utenti PlayStation 5 e Xbox Series X|S si popolerà con gli animali, una gradita aggiunta che rendere ancora più variegato il mondo di gioco