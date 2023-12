Con molta probabilità il produttore cinese Huawei annuncerà un nuovo smartphone nella giornata di domani 5 dicembre 2023. Si tratta in particolare del nuovo Huawei Enjoy 70 e ne abbiano sentito parlare in queste settimane. Nel corso delle ultime ore sono però emerse in rete alcune foto che lo ritraggono dal vivo. Ecco i dettagli.

Huawei Enjoy 70, ecco le foto dal vivo del nuovo smartphone di Huawei

Fra ormai poche ore Huawei annuncerà sul mercato il nuovo Huawei Enjoy 70, ma ora possiamo scoprire il suo design con queste foto dal vivo. Queste ultime sono state pubblicate in queste ore dall’utente WhyLab sul noto social cinese Weibo. Sembrano foto realizzate in uno store di vendita fisico. Osservando le foto in questione, possiamo dunque guardare il design del nuovo smartphone dell’azienda nella colorazione denominata Golden Black.

Sul retro, in particolare, possiamo scorgere una zona rettangolare dove troveranno posto i sensori fotografici. Qui è però possibile notare la presenza di diversi dettagli dorati, come la scritta 50 MP e i contorni dei vari sensori fotografici. Il modulo fotografico ha poi una colorazione nera con rifinitura lucida. La rifinitura della backcover sembra invece opaca.

Sappiamo comunque che lo smartphone sarà disponibile anche in altre due colorazioni denominate Emerald Green e Snowy White. Per quanto riguarda la parte frontale, invece, sarà caratterizzata dalla presenza di un ampio display con un notch a goccia centrale. Il pannello dovrebbe essere un IPS LCD con una diagonale da 6.75 pollici. Tra le altre caratteristiche tecniche, ricordiamo che il nuovo Huawei Enjoy 70 potrà vantare la presenza di una batteria molto capiente da 6000 mah.