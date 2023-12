Uno dei maggiori pericoli a cui ogni utente dotato di conto in banca deve stare attento tutti i giorni e senza alcun dubbio quello delle truffe online, ogni giorno infatti sentiamo parlare di tantissimi attacchi verso la community con l’unico obiettivo di svuotare i conti correnti uno dietro l’altro.

Questi attacchi infatti mirano a ingannare gli utenti portandoli a seguire delle istruzioni corrotte che comprometteranno la sicurezza dei loro conti facendo trapelare dati sensibili utili all’accesso a quest’ultimi consentendo di fatto i truffatori di fare piazza pulita di tutti i risparmi in essi contenuti.

Generalmente questa tipologia di attacco sfrutta come metodologia il phishing, una pratica molto subdola che dovete assolutamente conoscere alla perfezione per riuscire individuare per e dunque scansare senza nessuna ripercussione per voi e la vostra privacy digitale.

Poste Italiane usata illegalmente

La nuova truffa che sta colpendo gli utenti italiani in questo caso a come target specifico coloro che hanno un conto BancoPosta presso poste italiane, quest’ultima si presenta come un avviso urgente per la gestione dell’accesso anomalo effettuato in Albania e invita la vittima a gestire il tutto tramite un apposito link sottolineato in basso, quest’ultimo però rimanda ad una falsa aria clienti perfettamente clonata da quella di poste italiane all’interno della quale tutti i dati che andrete ad inserire saranno immediatamente copiati inviati al creatore di questa truffa consentendogli così di svuotare il vostro conto bancoposta in un lampo e senza la possibilità di recuperare il vostro denaro.

Se doveste ricevere anche voi questa comunicazione l’unica strategia da seguire è quella di ignorarla completamente.