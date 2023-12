La truffa sui conti correnti è davvero molto pericolosa, e può letteralmente svuotarvi il tutto, rubandovi ogni singolo centesimo tra quelli che avete meticolosamente risparmiato nel corso dei vostri anni. Per questo motivo dovete prestare attenzione a tutti i passaggi che andremo a raccontarvi qui sotto.

La prima cosa da sapere riguarda infatti la presenza di un fenomeno, chiamato phishing, con il quale il malvivente riesce a farsi consegnare direttamente da voi, le credenziali di accesso al conto corrente. Sembra essere una cosa surreale, ne siamo consapevoli, ma vi assicuriamo che accade esattamente così, e la banca di per sé non può fare nulla, se non continuare a dire di fare attenzione.

Truffa sui conti correnti, come funziona

Il malvivente vi invia semplicemente una mail in cui si finge la banca di riferimento, invitandovi a premere il link interno per collegarvi ipoteticamente al sito ufficiale, con la scusa di dover verificare un addebito/accredito imprevisto, o ancora più semplicemente per bloccare un tentativo di accesso.

A prima vista sembrerebbe essere tutto ufficiale, ma vi assicuriamo che non lo è, per il semplice fatto che il sito di collegamento è gestito direttamente dai malviventi, i quali hanno libero accesso a tutti i dati inseriti, anche se a prima vista parrebbe esattamente l’originale. Ciò comporta che il vostro tentativo di accesso si tramuta nella semplice consegna dei dati sensibili di accesso al profilo, con conseguente furto di tutto ciò che vi è contenuto.