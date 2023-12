Vodafone Silver, le BOMBE di dicembre con prezzi a 7 EURO

Era difficile tornare sui propri passi ma Vodafone l’ha fatto ed ha scelto di riscoprire delle offerte eccezionali sotto ogni punto di vista. Quando si parla delle promozioni che fanno parte della linea Silver, c’è poco da fare: è difficile trovare di meglio.

Durante il mese di novembre sono state lanciate di nuovo le due soluzioni migliori, quelle che fanno parte della suddetta gamma ma con prezzi molto più bassi del solito.

Vodafone inserisce al loro interno tutto quello che serve ogni mese per gli utenti, con anche un prezzo più basso della norma. A partire dalla prima soluzione, ci sono minuti, messaggi e giga per la navigazione sul web in 4G, peraltro con una gradita sorpresa qualora si dovesse scegliere la soluzione di pagamento mensile SmartPay.

Vodafone, le offerte Silver sono il meglio: ce ne sono due e arrivano massimo a 9,99 €

La prima delle due, quella meno costosa, permette di avere minuti senza limiti verso qualsiasi numerazione italiana o europea di tipo fisso o mobile. Ci sono anche messaggi illimitati verso tutti e soprattutto 100 giga al mese in 4G per navigare sul web. Il prezzo mensile corrisponde ad una cifra di soli 7,99 € al mese.

La seconda offerta è praticamente speculare ma cambia per quanto riguarda la connessione ad Internet e il prezzo. Innanzitutto si parte da minuti e messaggi senza limiti verso qualsiasi gestore per poi finire a 150 giga in 4G per un prezzo totale mensile di 9,99 € al mese.

Pagando con SmartPay e quindi in automatico tutti i mesi con il conto corrente, si avranno anche altri 50 giga in più.