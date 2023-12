Microsoft nella sua storia come abbiamo visto non ha mai avuto un occhio troppo legato al passato, ha infatti da sempre preso le decisioni che doveva prendere in merito ai suoi sistemi operativi, infatti quando è arrivato il momento ha sempre preso la drastica decisione di abbandonare il supporto ufficiale e lasciarli morire in pace.

A quanto pare però non è sempre così, c’è un sistema operativo che merita qualcosa in più rispetto agli altri, stiamo parlando di Windows XP, uno dei sistemi operativi più amati tra tutti quelli che Microsoft ha rilasciato nella sua storia, per chi non lo ricordasse, l’OS è stato rilasciato il 25 ottobre 2001, è stato il più longevo di tutti e il supporto ufficiale è cessato l’8 aprile 2014, data di fine supporto ed era installato su più del 30% dei computer di tutto il mondo.

Un maglione nostalgico

Ecco dunque che Microsoft ha deciso di rilasciare un nostalgico maglione festivo legato a Windows XP il tutto per sostenere un’iniziativa a favore di The Nature Conservancy.

Il prodotto viene definito #WindowsUglySweater e viene assolutamente ben esposto nell’Xbox Gear Shop statunitense, anche se le unità disponibili erano limitate prima e sembrerebbero essere già terminate non appena rilasciate.

Microsoft ha deciso così di far rivivere gli anni 2000 con un maglione nostalgico che sicuramente ha conquistato gli appassionati che come potete ben vedere si sono fiondati ad acquistare questo singolare maglione, che come si vede inquadra l’iconico sfondo che da sempre ha caratterizzato Windows XP fin dall’inizio e che ora è addirittura un’icona di Microsoft.