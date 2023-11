In questi giorni la piattaforma Amazon sta proponendo My Book Desktop Hard disk a metà prezzo. Si tratta di un’unità di archiviazione desktop affidabile che ti offre un’enorme quantità di spazio per archiviare foto, video, musica e documenti.

Questa è dotata di protezione tramite password e perfettamente abbinata al software di backup, l’unità desktop My Book ti permette di tenere i tuoi file al sicuro. Scopriamo insieme maggiori dettagli.

My Book Desktop Hard disk a metà prezzo su Amazon

Già pronto all’uso con computer Mac e Windows, così puoi iniziare subito a trasferire file, salvare ricordi ed eseguire backup. È anche dotato di tutti i software necessari a proteggere i tuoi dati. My Book include il software di backup, per garantire che le tue foto, i tuoi video, la tua musica e i tuoi documenti non vadano persi. È possibile configurarlo per un avvio automatico in base alle tue esigenze.

La crittografia hardware integrata AES a 256 bit dell’unità My Book e la protezione con password ti aiutano a proteggere i tuoi contenuti e tenerli al sicuro. Con una capacità fino a 18 TB mette a disposizione tantissimo spazio per salvare le tue notevoli quantità di foto, video e musica, oltre ai documenti importanti. Il tutto, seguendo questo link, al prezzo di 129.99 euro invece di 266 euro.