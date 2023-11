Amazon - è tempo di sconti, con Sky Box ora risparmi su Sky TV e Netflix

Durante il Cyber Monday, Amazon ha proposto un’offerta molto vantaggiosa sul pacchetto Sky Box, che include tre mesi di abbonamento a Sky TV e Netflix, oltre a Sky Cinema. Questa offerta, particolarmente attraente per gli appassionati di intrattenimento, è disponibile a un prezzo ridotto di 21,60 euro, rispetto al normale costo di 27 euro.

Amazon: le promozioni di cui tutti avevamo bisogno

Il pacchetto in promozione include il decoder Sky Q, che offre un facile accesso a un’ampia gamma di contenuti televisivi e di streaming. Gli utenti possono godere di show e serie TV sia di Sky che di Netflix, direttamente dalla homepage di Sky Q. Il piano Netflix incluso nell’offerta Intrattenimento Plus è il piano Standard, che supporta una risoluzione Full HD 1080P e permette fino a due visioni simultanee.

Un punto di forza di questo pacchetto è la semplicità di configurazione del decoder Sky Q. Non è necessaria una connessione via parabola, ma solo una connessione a internet, sia WiFi che via cavo, con una velocità minima consigliata di 10Mbps. Questa offerta è riservata ai nuovi clienti Sky e può essere sottoscritta una sola volta per account.

Al momento della redazione, la disponibilità del pacchetto è limitata e solo l’11% delle unità disponibili a questo prezzo speciale sono state richieste. La consegna del prodotto è prevista per lunedì 4 dicembre 2023.

In aggiunta a questa offerta su Sky Box, Amazon propone anche un bonus aggiuntivo di 20 euro per chi apre un conto HYPE Next. HYPE Next è un conto online che offre numerosi vantaggi, tra cui cashback, ricariche gratuite della carta e un’assicurazione sugli acquisti online. Il costo del servizio è di 2,90 euro al mese e l’apertura del conto richiede solo cinque minuti. Il bonus di 20 euro viene accreditato dopo la prima ricarica effettuata con successo. Questa opportunità di risparmio aggiuntivo rende l’offerta ancora più allettante per chi cerca di massimizzare i benefici delle proprie spese online.