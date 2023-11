Il debutto di OnePlus 12 è ormai imminente e l’attesa conferenza di lancio è fissata per il 4 dicembre. In attesa del keynote ufficiale, però, le indiscrezioni che trapelano quotidianamente permettono di scoprire nuovi particolari sul flagship del produttore.

Stando alle recenti indiscrezioni pubblicate da Digital Chat Station, possiamo scoprire maggiori dettagli sul display che sarà equipaggiato su OnePlus 12. Il device potrà contare su un pannello AMOLED da 6.82 pollici con risoluzione di 3168 x 1440 pixel.

Il pannello raggiungerà una frequenza di aggiornamento di 120Hz e sarà prodotto da BOE. Il produttore offrirà una soluzione di fascia alta in quanto il display offre una densità di pixel pari a 510 grazie alla particolare disposizione dei pixel stessi che ricorda la forma di un diamante.

OnePlus 12 avrà un display eccezionale, il produttore ha lavorato per garantire una qualità eccellente e il massimo comfort di utilizzo per gli utenti

Stando a quanto dichiarato, il valore di PWM dimming raggiunge i 2160 Hz. Si tratta di un valore importante per l’usabilità in quanto è ottimizzato per garantire il comfort degli utenti senza affaticare la vista durante l’uso prolungato.

La luminosità massima dichiarata da OnePlus è di 4500 nits ma questo valore non è stato registrato dalla prova effettuata da Digital Chat Station. Il leaker ha ottenuto un valore di 1722 nits durante i test eseguiti in autonomia. Probabilmente, il valore massimo viene raggiunto in determinate condizioni come l’esposizione alla luce solare che spinge il device ad aumentare la luminosità per garantire la leggibilità.

Secondo ulteriori test sul pannello di OnePlus 12, il flagship può vantare un controller hardware dedicato realizzato da OPPO. Si tratta del chip Display P1 che, attraverso un algoritmo di calibrazione, permette di regolare ogni singolo pixel per garantire sempre la qualità e la luminosità ottimale. Questa serie di interventi, inoltre, permette di ottimizzare l’efficienza prevenendo gli sprechi energetici.

La somma di tutti questi elementi di ottimizzazione del display, unità alla qualità del pannello, hanno permesso a OnePlus di ottenere una valutazione molto importante. Infatti, il display sarà uno dei migliori in assoluto in Cina grazie alla certificazione DisplayMate di grado A+. Per scoprire tutti gli ulteriori dettagli del flagship, non resta che attendere ancora pochi giorni.