Alfa Romeo rinnova la storica partership tecnica con la Polizia di Stato. Per permettere alle forze dell’ordine di essere sempre pronti e scattanti per ogni intervento, l’azienda ha consegnato a Torino la prima Tonale con la livrea e l’allestimento dedicato alla Polizia di Stato.

Si tratta di una consegna simbolica in quanto Alfa Romeo ha garantito ben 850 vetture che saranno consegnate in tutte le Questure d’Italia a partire da dicembre e per tutta la metà del prossimo anno. L’evento si è svolto presso il Centro Stile Alfa Romeo e ha visto tra i protagonisti il Ministro dell’Interno, Matteo Piantedosi, al fianco del capo della Polizia, Vittorio Pisani.

Non potevano mancare l’Amministratore Delegato di Alfa Romeo, Jean-Philippe Imparato e il Managing Director di Stellantis Italia, Santo Ficili. Come dichiarato da Jean-Philippe Imparato, Amministratore Delegato del brand del Biscione: “Inizia oggi un nuovo capitolo per i circa 75 anni di partnership tecnica con la Polizia di Stato Italiana. Abbiamo consegnato la prima Alfa Romeo Tonale, pronta per il servizio. La prima metà del 2024 vedrà la consegna di 850 Tonale, configurati appositamente per la Polizia di Stato, in tutte le sedi d’Italia“.

Alfa Romeo e Polizia di Stato hanno rinnovato la partnership tecnologica con la consegna della prima Tonale personalizzata proprio per la Polizia

ropulsore ibrido da 1.500 cc a benzina che può sviluppare 163 cavalli. Il motore è associato ad un cambio automatico a 7 rapporti e alcune personalizzazioni esclusive La vettura che solcherà le strade italiane è caratterizzata da un p. Il motore è associato ad un cambio automatico a 7 rapporti e alcune personalizzazioni esclusive per la Polizia di Stato

protezione balistica con vetri antisfondamento al fine di garantire la protezione di tutti i passeggeri. Inoltre, la tecnologia di bordo potrà contare sul sistema Mercurio Extended che permetterà di effettuare controlli durante gli interventi. Tutte le Infatti, sarà presente laal fine di garantire la protezione di tutti i passeggeri. Inoltre, la tecnologia di bordo potrà contare sul sistema Mercurio Extended che permetterà di effettuare controlli durante gli interventi. Tutte le Alfa Romeo Tonale saranno consegnate agli Uffici prevenzione generale e soccorso pubblico che hanno sede presso le Questure italiane.

Riguardando ai 75 anni di collaborazione tecnica tra Alfa Romeo e Polizia di Stato, il marchio del Biscione ha fornito alle forze dell’ordine una varietà di veicoli molto interessanti. Basti pensare agli anni sessanta e settanta con la Giulietta 1300 e la Giulia super 1600 o all’Alfa Romeo 33 degli anni 80 e, in tempi più recenti, come non citare la Giulia.