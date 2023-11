Alfa Romeo Tonale Phev Veloce è la nuova plug-in hybrid che punta sull’eleganza e la potenza, ma con un occhio alla modernità, data la natura della motorizzazione, con un prezzo che parte da 54’900 euro. Scopriamola meglio assieme nella nostra recensione completa.

Estetica e Esterni

Nella parte anteriore trovano posto fari LED Matrix adattivi nella distribuzione 3+3, veramente belli da vedere e da fruire anche durante la visione notturna. Il design è comunque unico nel suo genere, capace di distinguersi da tutti gli altri competitors della medesima fascia di prezzo, pur mantenendosi al passo con i tempi. L’anima viene mantenuta a tutto tondo, in un mondo in cui le autovetture appaiono essere sempre più uguali tra loro. Una chiara espressione del nostro pensiero la troviamo ad esempio nei cerchi in lega di stampo moderno, che però richiamano il quadrifoglio verde di Alfa Romeo (ricordando al passato).

Sul lato trova posto lo sportellino per la ricarica elettrica, con connettore di tipo 2 da 7,4 kW (una ricarica rapida doppia rispetto alle classiche plug-in hybrid), con una autonomia in solo elettrico di circa 80km, sfruttando la batteria integrata da 15 kWh. Il bagagliaio ha il meccanismo di apertura elettroattuato, ma presenta un difetto, è leggermente più piccolo della media (385 litri), infatti ad esempio un monopattino standard, come il Navee N65, non riesce a contenerlo senza abbattere direttamente i sedili.

Interni

Gli interni sono di assoluta qualità, dimostrano una grande attenzione al dettaglio da parte dell’azienda, con la scritta Alfa Romeo direttamente sul battitacco, sistema audio in collaborazione con Harman Kardon (con 14 altoparlanti premium in tutta la vettura). La sensazione di premium la notiamo praticamente ovunque, le plastiche sono sufficientemente rigide, si trova un buon quantitativo di ecopelle (è assente la pelle vera e propria), offrendo comunque un qualcosa di completamente diverso rispetto alla fascia basic del mercato.

Il volante ridisegnato, con il grande logo centrale, segna un forte stacco rispetto al passato, come anche l’infotainment. Finalmente la vettura è smart, grazie alla presenza di un display centrale da 10,25 pollici di diagonale, completamente a colori e touchscreen, nonostante comunque siano presenti ancora molti pulsanti fisici per la regolazione delle numerose funzioni che la vettura ha da offrire.

Il cruscotto è completamente digitale, il tasto di accensione della vettura si trova sul volante, è da 12 pollici e personalizzabile, con possibilità di mostrare tutte le informazioni desiderate. L’Alfa Romeo Tonale Phev Veloce è compatibile con Android Auto e Apple CarPlay, nel nostro caso ci siamo trovati benissimo con il sistema dell’azienda di Cupertino, senza assistere a rallentamenti o difficoltà di vario genere. Presente, infine, la ricarica wireless rapida, con l’alloggiamento preposto appena dietro il cambio; apprezzatissime sono le luci LED ambient che conferiscono un aspetto sempre più gradevole durante la guida notturna.

Prestazioni

Alfa Romeo Tonale Phev Veloce monta un motore a trazione integrale sull’anteriore endotermico con 180 cavalli, mentre sul posteriore un elettrico con 120 cavalli, quindi un totale di 300 cavalli con una accelerazione di 6,2 secondi da 0 a 100 km/h. La vettura può essere utilizzata solamente in modalità elettrica, fino a raggiungere una velocità massima di 135 km/h, che si estende fino a 206 km/h nella modalità ibrida.

In città si può guidare senza problemi, è una macchina comoda con un raggio di sterzata ridotto, il che permette manovre più precise, con un buon piazzamento che permette comunque di mantenere una buona stabilità anche ad alta velocità. L’autonomia resta comunque più che adeguata al modello in sé, infatti nel ciclo combinato si possono raggiungere fino a 600km, con un piede particolarmente leggero infatti il consumo è di 8,5 litri ogni 100 chilometri (12/13 km al litro), ricordando comunque essere una vettura che nasce con uno spirito assolutamente sportivo, dato il cambio automatico a 6 rapporti con levette in alluminio per il cambio manuale poste direttamente a fianco del volante.

A livello di emissioni siamo attorno ai 26/33 grammi di CO2 per chilometro, quindi in linea di mercato. Sono disponibili tre modalità: efficienza avanzata, drive (con regolazione delle sospensioni) e dynamic (modalità sportiva avanzata, con un sound completamente rivoluzionato).

Alfa Romeo Tonale Phev Veloce – conclusioni

In conclusione Alfa Romeo Tonale Phev Veloce ci è piaciuta davvero tantissimo, tanto da guadagnare una valutazione di TecnoAndroid di 9/10. Sarebbe stata praticamente perfetta, se non fosse per il bagagliaio troppo piccolo, rispetto agli altri modelli del segmento che ci hanno abituati a capacità ben maggiori. Se per voi questo non fosse un problema, allora può essere davvero la vettura che fa per voi.