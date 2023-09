Alfa Romeo Tonale, le vetture del marchio sono state ritirate per rischio incendio

Negli Stati Uniti, l’Alfa Romeo Tonale e la Dodge Hornet, due modelli gemelli, sono stati richiamati a causa di un problema legato ai cavi delle batterie delle varianti ibride plug-in. La questione riguarda specificamente alcuni dadi che potrebbero essere stati serrati in modo errato. Sebbene non si siano verificati incidenti a causa di questo difetto, esiste un potenziale rischio di incendio, sia con il veicolo acceso che spento. Di conseguenza, i proprietari dei veicoli sono stati avvisati di parcheggiare le loro auto all’aperto fino a quando il problema non verrà risolto.

Alfa Romeo Tonale: le ragioni del ritiro

Le batterie difettose possono rappresentare un grave pericolo, come dimostrato da recenti incidenti, tra cui un’auto elettrica che è esplosa a Sydney, danneggiando cinque veicoli. Negli USA, il richiamo riguarda 1.875 unità dell’Alfa Romeo Tonale prodotte tra il 9 febbraio e il 23 agosto e 2.254 unità della Dodge Hornet prodotte tra il 13 dicembre 2022 e il 23 agosto 2023, per un totale di 4.129 veicoli.

Il problema è emerso quando il team Customer Experience di Stellantis ha ricevuto una segnalazione da un operaio dello stabilimento di Pomigliano d’Arco, dove viene prodotta la Tonale. Dopo aver consultato i tecnici, è stato determinato che i dadi erano stati serrati in modo errato. Di conseguenza, lo stabilimento ha apportato un aggiornamento correttivo all’attrezzatura utilizzata per serrare i dadi, risolvendo il problema per i veicoli attualmente in produzione.

A partire dal 27 ottobre, verranno avviati richiami per ispezionare i SUV Tonale e Hornet e risolvere il problema. È interessante notare che l’Alfa Romeo Tonale aveva già affrontato un richiamo in Italia a marzo per un rischio di cortocircuito, sebbene i due problemi sembrino essere distinti. Questo episodio sottolinea l’importanza della qualità e della sicurezza nella produzione di veicoli, in particolare quando si tratta di tecnologie avanzate come le batterie ibride plug-in. La prontezza e la trasparenza dei produttori nel gestire tali problemi sono essenziali per mantenere la fiducia dei consumatori e garantire la sicurezza su strada.