Volkswagen potrebbe rivoluzionare il mercato delle auto elettriche con la tanto attesa ID.1, una city car low cost progettata per un prezzo di circa 20.000 euro. Sebbene il CEO di Volkswagen abbia accennato a questa possibilità entro il 2025, ci sono ancora molte incognite da risolvere, in particolare per quanto riguarda la sostenibilità economica dell’azienda e gli sviluppi nella tecnologia delle batterie.

In un recente render pubblicato da AutoBILD, la presunta ID.1 viene visualizzata come l’erede della precedente e-Up, introducendo nuovi elementi di design ispirati alla recente ID.2all. Tuttavia, il processo di produzione potrebbe coinvolgere una piattaforma condivisa con un altro produttore, escludendo l’opzione della MEB, e potrebbe anche spostare la produzione al di fuori dell’Europa per ottimizzare i costi.

In termini di dimensioni, la futura city car elettrica dovrebbe misurare massimo 3,6 metri in lunghezza, con una larghezza di 1,65 metri e un’altezza di 1,50 metri. L’aspetto estetico sarà influenzato dalla ID.2all, mantenendo la coerenza con il design distintivo dei modelli recenti del gruppo Volkswagen.

Tempistiche di lancio e tendenze del mercato

L’introduzione sul mercato della presunta ID.1 è prevista, secondo AutoBILD, per la seconda metà del decennio, indicativamente nel 2026. In questa fase, si sottolinea il confronto con la Renault Twingo, anch’essa programmata per il 2026.

Questo sviluppo suggerisce una crescente attenzione delle case automobilistiche verso le auto elettriche di dimensioni compatte, con modelli come la Citroen e-C3 e la prossima Fiat Panda che evidenziano questa tendenza. L’industria sembra stia “riscoprendo” il potenziale delle piccole vetture elettriche per ampliare l’adozione di questa tecnologia.

In un panorama automobilistico sempre più elettrico, la Volkswagen ID.1 potrebbe rappresentare un passo significativo nella democratizzazione della mobilità elettrica, rendendo accessibili le auto senza emissioni a un pubblico più ampio. Resta da vedere come si evolveranno i prossimi anni e quali altre sorprese riserverà il settore delle auto elettriche. Stay tuned per gli aggiornamenti sulla misteriosa ID.1 di Volkswagen!