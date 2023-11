Le migliori offerte con portabilità di WindTre continuano ad essere rivolte a tutti i clienti provenienti da Iliad e MVNO. Il pacchetto WindTre GO comprende, infatti, delle straordinarie tariffe, che attirano l’attenzione soprattutto per i costi stracciati e l’abbondanza di Giga di traffico dati per la navigazione inclusa mensilmente.

Il gestore propone più offerte così da porsi l’obiettivo di soddisfare le esigenze di quanti più utenti, i quali hanno a disposizione le seguenti opzioni:

la WindTre GO 75 M

la WindTre GO 150 M Easy Pay

la WindTre GO 150 5G M Easy Pay

la WindTre GO Unlimited Easy Pay

la WindTre GO Unlimited

Passa a WindTre da Iliad: ecco le offerte con portabilità da non perdere!

Trasferendo il proprio numero da Iliad o da uno degli MVNO selezionati da WindTre, è possibile ottenere una delle cinque offerte appena elencate.

La prima offerta è la più economica, prevede una spesa di soli 7,99 euro al mese da saldare tramite credito residuo e permette di ottenere: minuti illimitati per le chiamate verso tutti i numeri, 50 SMS verso tutti i numeri, 75 GB di traffico dati per la navigazione.

La WindTre GO 150 M Easy Pay è disponibile al costo di 7,99 euro al mese, da saldare tramite carta di credito, conto corrente o carta conto. I clienti possono attivarla online e ricevere: minuti illimitati per le chiamate verso tutti i numeri, 50 SMS verso tutti i numeri, 150 GB di traffico dati per la navigazione.

Andando incontro a una spesa di 8,99 euro al mese, i clienti possono poi attivare la WindTre GO 150 5G M Easy Pay, che permette di ottenere: minuti illimitati per le chiamate verso tutti i numeri, 50 SMS verso tutti i numeri, 150 GB di traffico dati per la navigazione alla massima velocità disponibile.

Infine, le due offerte che più attirano l’attenzione sono: