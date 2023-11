Ships Simulator si prepara a debuttare su console PlayStation 4 e PlayStation 5 dopo aver appassionato i giocatori su console Xbox. Gli utenti Sony potranno divertirsi con questo simulatore a tema navale a partire dal prossimo 30 novembre.

Il titolo si basa su Ships 2017, un gioco rilasciato per PC e realizzato dallo studio polacco FragOut. Il gameplay del titolo è incentrato sulla costruzione di navi, sul loro rinnovamento e soprattutto sulla navigazione tra le varie insidie che si nascondono nel Mar Baltico.

I giocatori potranno prendere il controllo di tre diverse navi molto speciali e ispirate a natanti realmente esistenti. Sarà possibile avere tra le mani il timone di una una nave portacontainer, una nave di costruzione che opera in acque profonde e una nave di trasporto semisommergibile.

Ships Simulator permetterà agli utenti Sony di vestire i panni di un capitano al timone di una nave nel temibile Mar Baltico

In totale saranno presenti 24 diverse missioni che includono il trasporto di oggetti di grandissime dimensioni, installazione di strutture offshore e recupero di oggetti dal fondale. Non mancheranno anche missioni di soccorso in mare, che aggiungono varietà al gameplay.

Le meccaniche di gioco includono anche una componente gestione, permettendo di prendere il controllo dell’intero equipaggio. Gli utenti potranno decidere di impersonare direttamente i membri dell’equipaggio e utilizzare particolari strumenti per superare le sfide a bordo delle navi.

Il titolo sarà disponibile a partire dal 30 novembre su PlayStation 4 e sarà compatibile anche per PlayStation 5 attraverso il programma di retrocompatibilità. Ships Simulator sarà acquistabile direttamente dal PlayStation Store di Sony raggiungibile a questo indirizzo.