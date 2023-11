Se sei alla ricerca di un’offerta mobile che unisca generosità di dati, chiamate illimitate, e un prezzo conveniente, Kena Mobile propone la soluzione ideale. L’incredibile offerta di 230GB per sei mesi a soli 6,99 euro al mese rappresenta un’opportunità da non lasciarsi sfuggire, promettendo di soddisfare ogni tua esigenza di connessione e comunicazione.

Con l’attivazione di questa promozione, accederai a un ventaglio di vantaggi. Oltre ai minuti illimitati per chiamate verso numeri fissi e mobili, avrai a disposizione anche 200 SMS utilizzabili su tutti i dispositivi mobili.

La scelta sicura per una connessione eccezionale

Il punto forte di questa offerta è senza dubbio rappresentato dai 230GB di internet 4G che accompagneranno la tua esperienza per sei mesi, garantendo la libertà di navigare senza restrizioni. Inoltre, passando a Kena mantenendo il tuo numero, riceverai un buono regalo Amazon.it da 10 euro, scopri come utilizzarlo al meglio.

Se decidi di approfittare di questa offerta di Kena Mobile, potrai godere di numerosi vantaggi extra. Nel dettaglio, il primo mese di servizio ti sarà offerto gratuitamente. In aggiunta, sarai beneficiato di un extra di 100GB ogni mese per sei mesi, arricchendo significativamente la tua esperienza d’uso.

Senza costi di attivazione, questa offerta completa assicura chiamate senza scatto alla risposta e una connessione 4G con velocità di download fino a 60 Mbps e upload fino a 30 Mbps su tutto il territorio nazionale.

La flessibilità dell’offerta Kena Mobile si estende alla possibilità di sottoscriverla sia per l’attivazione di una nuova SIM che per il cambio operatore, conservando il tuo vecchio numero.

La portabilità è agevolata con una vasta compatibilità di operatori, inclusi Iliad, Poste Mobile, Tiscali, Lycamobile, CoopVoce, Fastweb Mobile, e molti altri. Non lasciarti sfuggire questa occasione e attiva immediatamente l’offerta Kena 6,99 230GB in pochi passaggi. Puoi procedere direttamente tramite il sito web di Kena, selezionare l’opzione “Acquista“, utilizzare l’app dedicata Kena Mobile o contattare il servizio clienti. Ricorda che questa offerta esclusiva include il primo mese gratuito, 100GB extra al mese per sei mesi e l’eliminazione totale del costo di attivazione di 4,99 euro.

Con Kena Mobile, affidati a una connessione affidabile e a una copertura vantaggiosa, garantendo una navigazione senza limiti e una comunicazione senza compromessi. Scegli Kena e vivi l’esperienza di una connessione completa a un prezzo straordinario!