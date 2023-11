Il team di Ubisoft ha deciso di fare un gradito regalo a tutti i propri utenti. A partire dal 27 novembre e fino alle ore 14.00 del 6 dicembre sarà possibile riscattare gratuitamente una copia PC di Assassin’s Creed Syndicate.

Per riscattare il titolo basterà collegarsi alla pagina dedicata all’iniziativa raggiungibile a questo indirizzo. Una volta effettuato l’accesso e riscattato il gioco, questo sarà collegato all’account Ubisoft Connect e resterà a disposizione degli utenti per sempre.

Con Assassin’s Creed Syndicate, gli utenti potranno vivere in prima persona il periodo della Rivoluzione Industriale nella Londra del 1868. I cambiamenti della società, degli abitanti di Londra e dei processi industriali non faranno altro che accentuare l’eterna lotta tra Assassini e Templari. I giocatori impersoneranno Jacob Frye, un giovane ribelle in grado di sfruttare la propria agilità e il proprio arsenale per sconfiggere i nemici. Al suo fianco ci sarà anche Evie Frye, sua sorella gemella che, invece, punta maggiormente sull’approccio stealth.