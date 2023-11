Da qualche giorno, i clienti di ho. Mobile possono personalizzare il proprio numero in modo più comodo grazie a un servizio innovativo offerto tramite l’app dell’operatore. Questa novità rappresenta un’opportunità per tutti gli utenti, nuovi e già clienti, di dare un tocco personale al proprio numero telefonico senza dover contattare il servizio clienti.

Personalizzazione facile e nuove offerte: tutto quello che devi sapere su ho. Mobile

Il servizio, chiamato “ho. Il numero che voglio,” consente agli utenti di cambiare il loro numero telefonico direttamente dall’app, eliminando la necessità di chiamare il servizio clienti al 192121. Tuttavia, ci sono alcune restrizioni da tenere in considerazione. Il prefisso deve rimanere il 379, assegnato a ho. Mobile, e la prima cifra dopo il prefisso può essere solo 1 o 2. Le restanti sei cifre possono essere scelte liberamente, a patto che la combinazione non sia già stata assegnata a un altro utente.

La personalizzazione del numero costa ora 4,99 euro, mentre in precedenza il primo cambio era gratuito, e i successivi costavano 10 euro. È importante notare che la richiesta di personalizzazione può essere effettuata solo attraverso l’app, e attualmente, l’utente deve accettare uno dei suggerimenti proposti dall’app per la scelta del numero. Tuttavia, un messaggio nella home dell’app suggerisce la possibilità di personalizzare liberamente il numero, indicando un possibile bug da risolvere.

La funzionalità “ho. Il numero che voglio” offre un tocco di originalità e utilità, consentendo agli utenti di creare combinazioni di numeri significative o facili da ricordare. Ad esempio, le sei cifre a scelta potrebbero rappresentare una data di nascita.

Oltre a queste nuove opzioni di personalizzazione, ho. Mobile presenta anche le sue attuali offerte, sia per la portabilità che per i nuovi numeri. Il costo mensile varia in base al pacchetto scelto, offrendo diversi livelli di dati, minuti e SMS. I prezzi competitivi riflettono l’impegno di ho. Mobile nel fornire soluzioni convenienti e flessibili per soddisfare le esigenze dei clienti provenienti da vari operatori concorrenti.

Con queste nuove funzionalità e offerte, ho. Mobile si posiziona come un operatore telefonia che non solo offre soluzioni convenienti ma permette anche una personalizzazione unica dell’esperienza dell’utente.