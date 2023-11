Molto presto arriverà il tanto atteso trailer di GTA 6. Rockstar Games ha annunciato che a dicembre si avranno nuove informazioni sul prossimo capitolo della saga di Grand Theft Auto e il mondo videoludico non vede l’ora di scoprire quanto più possibile sul titolo.

Il trailer svelerà al grande pubblico le prime immagini ufficiali su GTA 6 e, probabilmente, anche la data di uscita. Tuttavia, queste informazioni saranno condivise in anteprima con i dipendenti Rockstar Games.

Infatti, su X (ex Twitter) un informatore ha mostrato che la software house ha avviato un programma di comunicazione destinata esclusivamente ai dipendenti. L’oggetto del messaggio indica esplicitamente che sono contenute informazioni sul “prossimo capitolo” mentre il mittente dell’email sembra essere la divisione delle Pubbliche Relazioni di Rockstar Games.

Rockstar Games si sta preparando al debutto ufficiale del prossimo capitolo della saga di Grand Theft Auto: GTA 6 è sempre più vicino!

Rockstar Games sta quindi preparando i propri dipendenti a quello che sarà un annuncio eccezionale. Gli appassionati attendono GTA 6 ormai da anni e il titolo sta facendo parlare di se da tempo, anche a causa dell’importante fuga di notizie subita dalla software house nei mesi scorsi.

Purtroppo non è chiaro quale sia il contenuto della mail ma alcuni analisti hanno provato a scoprirne qualcosa in più. Per alcuni, potrebbe trattarsi di un invito ad una presentazione dedicata riguardante GTA 6 mentre per altri, l’email conterrebbe la data di presentazione ufficiale.

In questo secondo caso, le voci sembrano indicare la data del 7 dicembre come il giorno in cui verrà rilasciato l’atteso trailer e verranno comunicati maggiori dettagli in merito al gioco che di preannuncia in grado di rivoluzionare l’industria videoludica.