Le grandi offerte di Sky non terminano con il Black Friday. La pay tv satellitare ha messo in campo per tutti gli utenti delle offerte davvero imperdibili, con la garanzia dei migliori appuntamenti per quanto concerne sport e calcio. Oltre alla Serie A e alla Champions, la piattaforma garantisce anche gli ultimi eventi della stagione di Formula 1 e motomondiale, oltre al grande tennis.

Sky, le offerte low cost per il mese di novembre

Ancora una volta, gli abbonamenti a Sky sono caratterizzati da veri e propri costi da ribasso, grazie alla presenza dei nuovi listini smart.

Attraverso il portale ufficiale di Sky gli utenti possono accedere ad una serie di promozioni molto vantaggiose con un costo bloccato per ben 18 mesi e con la possibilità di rinnovo per i successivi 18 mesi, senza alcun pericolo di aumenti sui prezzi o di rimodulazione.

Le occasioni della pay tv legate ai listini smart sono numerose. In primo luogo, per non perdersi le partite di Serie A, gli utenti possono scegliere i due ticket Sky TV + Calcio: per questi pacchetti i clienti pagheranno solo 14,90 euro ogni trenta giorni. Per gli appuntamenti legati alla Champions ed al grande sport, la promozione da non perdere è quella che lega i pacchetti Sky TV + Sport con costo pari a soli 30,90 euro ogni mse.

Tutte le offerte messe in campo dalla pay tv prevedono anche la garanzia del decoder di ultima generazione, Sky Q. Ricordiamo che la validità di queste iniziative è legata alla loro disponibilità attraverso il sito ufficiale o attraverso il call center ufficiale della piattaforma.