Sky regala un monopattino GRATIS con la nuova offerta

Il periodo delle aziende che si occupano di pay TV risulta particolarmente concitato visto ciò che sta andando in scena. Sky in particolar modo starebbe cercando di accaparrarsi di nuovo i diritti TV del campionato di calcio italiano, quello che andrà in scena dalle prossime stagioni in avanti. Al momento gli utenti dunque non sanno se dare fiducia al colosso, ma secondo quanto riportato potrebbe essercene ragione.

È nato infatti un pacchetto esclusivo che permetterà al pubblico di vivere alla grande le proprie serate tra risate e divertimento. Bisognerà però abbonarsi entro il prossimo 6 agosto 2023, o almeno sarà consigliabile farlo se si vuole ricevere un grande regalo. Sky infatti ha pensato di concedere a tutti i nuovi abbonati entro quella data, un monopattino elettrico Acer che costa oggi 399 euro di listino.

Sky, la nuova offerta che regala ai nuovi abbonati un monopattino elettrico

Ma qual è l’offerta di cui si parla così insistentemente che regalerebbe addirittura un monopattino? Sky ha pensato di includere in un solo pacchetto Sky Sport e Sky TV al costo di soli 30,90 euro al mese invece che a 45.

I vantaggi sarebbero tanti proprio in base alla programmazione che il colosso offrirà. Ci saranno infatti documentari e molto altro per permettere agli utenti di immergersi nel mondo Sky ogni giorno con tanta curiosità.

Inoltre l’offerta riguardante lo sport include le sfide della Uefa Champions League con 121 partite su 137 così come l’Uefa Europa League e la Uefa Europa Conference League.

Non resta altro che valutare questa proposta, la quale non è certamente esente da vantaggi.