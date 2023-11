CoopVoce, la nuova EVO 100 batte Vodafone: costa 6 euro al mese

Tutte le persone che vogliono assolutamente risparmiare, devono cercare un’offerta di ottimo livello. Tra queste ci sono sicuramente quelle lanciate dai gestori virtuali che riescono a detenere attualmente la leadership. Come già visto in passato, alcuni nomi superano altri, e tra questi c’è il famosissimo provider CoopVoce.

Le sue offerte sono state a più riprese incensate e definite come le migliori in assoluto, sia grazie al prezzo che grazie ai contenuti al loro interno. Il merito è del costo basso e della grande abbondanza di minuti, messaggi e giga. L’obiettivo di questa fine del 2023 è di portare dalla sua parte ancora tanti nuovi clienti, tutti pronti a risparmiare e ad avere tutto con la massima qualità. Dando un’occhiata al sito ufficiale, si può risalire rapidamente all’ultima promozione mobile lanciata, che fa sempre parte della linea EVO.

CoopVoce domina, ecco le migliori offerte del momento con tutto incluso

Con CoopVoce risparmiare sarà facilissimo alla luce della nuova promo disponibile fino al prossimo mese di dicembre. La promo include tutto al suo interno e per una cifra pari a soli 6,90 € al mese per sempre.

Gli utenti che non aspettavano altro per scegliere questo provider, ora saranno contenti di notare che è disponibile di nuovo tale soluzione. Al suo interno ci saranno minuti senza limiti verso tutti i gestori, messaggi senza limiti e 100 giga in 4G.

Per quanto riguarda il costo di attivazione, bisognerà pagare solo la prima volta 10 €. La prima ricarica dunque dovrà essere necessariamente del valore di 20 €, per poi continuare a pagare solo 6,90 €.