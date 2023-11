Il televisore OLED fa gola a tantissimi utenti nel mondo, ed oggi dovete sapere che è possibile, sempre grazie ad Amazon, mettere le mani su un LG OLED 48C24LA, una vera e propria smart TV di penultima generazione, con una spesa che non va oltre i 799 euro.

Il modello in promozione ha diagonale di 48 pollici, raggiunge quindi dimensioni di 1071 x 618 x 251 millimetri, compresa la base che risulta essere un grande piede centrale, che presenta a sua volta uno spesso veramente ridotto (va ad alzare il televisore di circa 32 millimetri) dal piano di appoggio. Il tutto senza inficiare le prestazioni, infatti il prodotto appartiene alla serie Evo C2, con processore alpha 9 di quinta generazione.

Smart TV LG, il suo prezzo è il più basso di sempre

In commercio dal 2022, altrimenti sarebbero necessari 300 euro in più per la variante del 2023, il prodotto aveva un prezzo in offerta di 865,98 euro, che è stato ulteriormente ribassato in occasione del Black Friday, sino a raggiungere un valore limite di 799 euro su Amazon (-8%).

La risoluzione massima raggiungibile è ovviamente il 4K, con colori assolutamente precisi e dettagliati, data la natura di LED, presenta compatibilità con il Dolby Atmos, per un audio decisamente coinvolgente, mentre in termini di connettività è dotata di 4 porte HDMI 2.1, per un refresh rate più elevato (compatibile VRR), oltre ad una porta ethernet fino a 48Gbps, connettività WiFi di ultima generazione, nonché piena compatibilità con gli assistenti vocali Google Assistant e Amazon Alexa, gestito tutto dal sistema operativo webOS 22, che permetterà quindi l’installazione di applicazioni per lo streaming video e audio.