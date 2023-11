Gli anni del COVID hanno portato tantissimi utenti, o meglio obbligato, a provvedere in autonomia al taglio di capelli, oltre alla barba, e per questo motivo i rasoi elettrici sono andati letteralmente a ruba. Uno dei brand più conosciuti al mondo è sicuramente Braun, che si ritrova a mettere a disposizione un modello altamente economico, ma ugualmente interessante su Amazon.

Stiamo parlando dell’MGK3441, un tagliacapelli/regolabarba da uomo 8-in-1, il perfetto styling per tutti coloro che vogliono godere di una buonissima versatilità, in quanto può essere utilizzato anche per la rifinitura di naso ed orecchie (sfruttando gli accessori effettivamente inclusi in confezione). Grazie alla batteria integrata, le funzioni sono fruibili direttamente senza fili, per una autonomia che oscilla tra i 80 minuti di utilizzo.

CLICCA QUI per CODICI e OFFERTE AMAZON GRATIS

Rasoio elettrico Braun, offerta economica su Amazon

Il suo prezzo è chiaramente il punto di forza, poiché oggi può essere acquistato con un esborso finale di soli 29 euro, riuscendo così ad approfittare della riduzione del 20% che è stata applicata direttamente sull’offerta più bassa recente, che corrispondeva a 37,56 euro.

L’impugnatura morbida ed ergonomica facilita sicuramente l’utilizzo del prodotto, che permette così di ottenere una rasatura impeccabile sia della barba che del viso in generale. In confezione si trovano pettini fissi da 1 e 2 millimetri, a cui si aggiungono pettini scorrevoli che oscillano tra 3 e 21 millimetri, così da offrire ottime prestazioni, a prescindere dalla lunghezza dei capelli o dei peli da radere. Ogni parte può essere facilmente smontata, per essere poi lavata direttamente sotto l’acqua corrente, in modo da godere della massima pulizia ed igiene.