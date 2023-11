Durante il corso di quest’anno, WhatsApp ha ampliato di gran lunga i servizi a disposizione del grande pubblico. Gli utenti della piattaforma di messaggistica istantanea sia su Android che su iPhone hanno ora a disposizione delle soluzioni molto interessanti per rendere le loro comunicazioni quotidiane sempre più smart.

WhatsApp, la novità degli account su più dispositivi

Nel novero dei diversi upgrade che WhatsApp ha presentato al suo pubblico negli ultimi mesi, spicca senza dubbio il tool che consente di utilizzare la chat non più su un solo smartphone, ma su più dispositivi. Il servizio di casa Meta, anche in seguito alle numerose richieste del pubblico, supera quindi un suo storico limite, consentendo agli utenti la possibilità di collegarsi in chat su uno smartphone principale e su due device secondari.

Per effettuare il login e successivamente per inviare e ricevere messaggi su smartphone secondari, sarà necessario effettuare una semplice sincronizzazione delle conversazioni attraverso il menù Impostazioni di WhatsApp. Il meccanismo segue da vicino il procedimento già messo in atto dagli utenti per spostare le chat sull’estensione desktop della piattaforma, WhatsApp Web.

Il procedimento della sincronizzazione durerà soltanto pochi secondi. Una volta completato questo passaggio – da ripetere solo una volta per ogni smartphone collegato – gli utenti saranno in grado di inviare e ricevere messaggi anche sui diversi device secondari legati al proprio profilo di messaggistica. Tale possibilità sarà garantita per chi sfrutta recenti versioni della piattaforma su iOS e su Android. Il roll out di questo upgrade si completerà su Android e iPhone nelle prossime settimane.