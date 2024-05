Apple iPhone 15 Pro è ancora oggi lo smartphone più desiderato dell’intero mercato, un prodotto capace di convincere milioni di consumatori all’acquisto, mettendo sul piatto una serie di ottime specifiche tecniche, oltre che tutto quanto di buono solo l’ecosistema dell’azienda di Cupertino pare essere attualmente in grado di offrire.

Come al solito, nel momento in cui decidete di avvicinarvi al mercato Apple, dovete sapere che sul mercato si possono trovare varianti differenti dello stesso identico prodotto, le cui differenze principali sono più che altro legate al quantitativo di memoria interna. E’ bene ricordare che il suddetto quantitativo non può essere incrementato con l’ausilio di una microSD, ciò sta a significare che sarà fisso e così resterà per tutta la vita dello smartphone stesso. Allo stesso modo, nel momento in cui acquisterete il device, ricordatevi che all’interno della confezione non troverete alcun caricatore da parete, ma solo il cavo di ricarica USB-C to USB-C.

Apple iPhone 15 Pro: sconto da pazzi valido solo oggi

Il prezzo di vendita di un prodotto cotanto qualitativo è sicuramente elevato, anche perché in parte si paga il marchio Apple, infatti al giorno d’oggi ha un costo effettivo, per quanto riguarda la sola variante da 128GB di memoria interna, di 1239 euro. Fortunatamente Amazon ha deciso di applicare una promozione molto interessante, che prevede comunque la possibilità di ridurre la spesa del 16%, uno sconto corrispettivo di 200 euro, per arrivare così a spendere solamente 1039 euro per il suo acquisto, disponibile a questo link.

La colorazione indicata nell’articolo è la Titanio Bianco, ricordiamo infatti che la nuova versione dei dispositivi di casa Apple viene definita forgiata nel titanio, con materiali quindi di ultima generazione di alta qualità, molto più resistenti rispetto al passato. Su Amazon, ad ogni modo, potete anche trovare colori differenti, sebbene non assicuriamo siano in vendita allo stesso prezzo.