Samsung Galaxy Unpacked, il nuovo evento a luglio: ecco la data

La corsa all’innovazione continua e uno degli attori principali in questo film che non finirà mai non può che essere Samsung. Il grande colosso sudcoreano è stato in grado di prendersi l’Asia e in seguito anche il resto del mondo, risultando ad oggi il primo produttore di smartphone in assoluto. Chi si aspettava qualcosa di entusiasmante durante questo 2024 ha potuto ammirare con grande sorpresa i nuovi Galaxy S24, smartphone che hanno portato un grande assaggio di intelligenza artificiale.

Chi ne utilizza uno sa benissimo che si tratta di un mondo a parte, totalmente rielaborato in chiave futura. Nelle ultime ore si sta parlando insistentemente del prossimo evento che Samsung terrà, il quale probabilmente si svolgerà a Parigi. Il Galaxy Unpacked che tutti attendono sarà come sempre estivo.

Samsung Galaxy Unpacked: il nuovo evento che tutti attendono è finalmente in arrivo

C’erano state tante ipotesi in merito al prossimo evento di Samsung, che a quanto pare è a breve per essere confermato. Il prossimo 10 luglio a Parigi infatti si terrà il nuovo evento che mostrerà i due nuovi smartphone pieghevoli, il Galaxy Z Fold6 e il Galaxy Z Flip6, oltre al Samsung Galaxy Watch 7.

In realtà Samsung sembra giocare ancora una volta in casa, in quanto Parigi è stata scelta non solo per la presentazione dei nuovi prodotti, ma anche per le Olimpiadi estive del 2024. Samsung infatti è uno degli sponsor maggiori e recentemente ha ufficializzato anche la sua squadra di atleti testimonial.

Adesso c’è grande attesa intorno a quelle che sono le indiscrezioni che riguardano i prossimi dispositivi. I due smartphone dovrebbero arrivare con a bordo il nuovo processore di Qualcomm, ovvero lo Snapdragon 8 Gen 3. Potrebbe essere dunque da parte di Samsung la vera svolta sui pieghevoli, dei quali qualcuno vorrebbe avere notizie in merito ai display. Ad oggi purtroppo c’è poco quanto nulla, ma a breve tutto dovrebbe essere ben chiaro.