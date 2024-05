Di solito può risultare facile prevedere le prossime uscite del colosso Apple. Eppure, questa volta, l’azienda di Cupertino potrebbe sorprendere tutti con l’arrivo di una novità decisamente inaspettata. Durante la presentazione “Let Loose”, infatti, Apple potrebbe fornire maggiori informazioni riguardo il suo processore M4.

E non è tutto, Mark Gurman, nella sua newsletter domenicale PowerOn, ha anche espresso la prospettiva che ad ospitare l’arrivo dei processori di nuova generazione saranno i nuovi iPad Pro. L’uso degli M4 su questi dispositivi sarebbe una novità anticipata di parecchi mesi dato che i processori sarebbero dovuti arrivare solo nel 2025. Secondo Gurman, Apple sarebbe interessa a puntare il tutto per tutto su M4 anticipandone l’uscita di almeno sei mesi. O addirittura un anno prima, arrivano intorno all’autunno o l’inverno 2024.

Apple decisa a puntare sui nuovi processori M4

Considerando questa improvvisa fretta e l’integrazione dell’AI in questo particolare assetto, l’annuncio dei nuovi iPad Pro il 7 maggio fornirebbe all’azienda di Cupertino la possibilità di immergersi immediatamente nel mondo dell’intelligenza artificiale. Per riuscire ad immettersi nel settore e superare tutta la concorrenza, è necessario che i prossimi sistemi operativi introdurre un numero sufficiente di app e funzioni che si basano sull’intelligenza artificiale. Tutto questo processo, sarebbe possibile proprio, e solo, con l’aiuto di un processore predisposto a questo genere di intervento.

Ciò spiega il possibile arrivo degli M4 sui nuovi iPad Pro, un sistema che potrebbe sfruttare al meglio i servizi offerti dell’AI. L’intero processo, inoltre, mostrerà come iOS 18 lavorerà nel medesimo campo fornendo agli sviluppatori la base perfetta per lavorare fin da subito alle nuove funzioni con intelligenza artificiale.

Uno dei principali interventi riguarda sicuramente la piattaforma iPad: Adobe. A tal proposito, tutti coloro che hanno avuto modo di provare su Mac la beta di Photoshop 2024 con AI, hanno ottenuto la prova di quanto sia importante utilizzarne i “filtri neurali” con l’uso di un processore che abbia la capacità di calcolare rapidamente tutte le infinite variazioni e le combinazioni in relazione a prompt e all’editing assistito.

Per capire se queste supposizioni diventeranno realtà bisogna aspettare il 7 maggio alle ore 16:00 in Italia. Durante la presentazione “Let Loose” Apple svelerà finalmente quali sono i suoi piani per il futuro.