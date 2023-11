Il tagliacapelli è diventato nel corso degli anni un accessorio indispensabile, sopratutto in seguito alla pandemia che ha falcidiato la popolazione mondiale, tanto da diventare uno degli oggetti più venduti direttamente su Amazon. Oggi vi proponiamo una variante più unica che rara, un tagliacapelli elettrico ricaricabile tramite la porta USB.

Il dispositivo ha dimensioni davvero ridotte, può stare senza problemi interamente nel palmo di una mano, è dotato di 7 testine in plastica da utilizzare per la rasatura della barba, delle basette, ma anche per pulire il viso, i peli del naso o i capelli, godendo di una ricarica rapida USB che permette l’utilizzo complessivo di 90 minuti, con il collegamento di 2 ore alla presa di corrente.

CLICCA QUI per CODICI e OFFERTE AMAZON GRATIS

Tagliacapelli elettrico, il suo costo su Amazon è ridicolo

Un gadget assolutamente indispensabile che non deve assolutamente mancare nelle case degli italiani che sono alla ricerca di un prodotto economico e facile da utilizzare; il suo listino sarebbe infatti di 39,99 euro, ma con il coupon da applicare in pagina, corrispondente al 50% del listino, la spesa scende sotto i 20 euro, fermandosi per la precisione a 19,99 euro.

Sulla superficie si trova anche un comodo display LED che facilita l’accesso alle informazioni di stato e permette di vedere in ogni momento la carica residua della batteria. Il prodotto è impermeabile, di conseguenza può essere utilizzato sia bagnato che asciutto, permettendo comunque agli utenti di radersi sia con gel che schiuma da barba, e risultando molto facile da pulire. E’ presente ad ogni modo la solita garanzia di 24 mesi che riesce a coprire i difetti di fabbrica.