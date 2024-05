WhatsApp: ora si possono contattare i numeri SCONOSCIUTI

WhatsApp è in continuo aggiornamento e lo testimoniano le varie fasi beta. Secondo quanto riportato, sono tantissimi gli utenti che col passare del tempo hanno deciso di entrare a far parte del programma proprio per avere in anteprima i nuovi update.

Secondo quanto riportato ultimamente, ci sarebbero tante novità in ballo per il prossimo periodo, anche se una sarebbe spuntata fuori proprio nelle ultime ore. Stando alle notizie, WhatsApp per Android a breve consentirà agli utenti di chiamare anche un numero che non è tra i propri contatti. Esatto, proprio così: questa novità permetterà a tutti di chiamare un numero qualsiasi anche se non è in rubrica, senza doverlo per forza di cose salvare.

Si tratta di una grande comodità, un modo per tutti di riuscire a comunicare con chiunque e utilizzando WhatsApp come se fosse il dialer telefonico normale. Anche sull’applicazione colorata di verde dovrebbe comparire una tastiera per digitare i numeri, consentendo così la chiamata in ogni momento.

Così facendo, si riuscirebbe ad ottemperare ad un impegno che WhatsApp aveva preso già diverso tempo fa e che ora sembra finalmente in dirittura d’arrivo. Almeno per il momento non si sa quando l’aggiornamento arriverà ufficialmente ma tutto sembra dato per certo.

WhatsApp, non solo questa novità: ci sarà una sezione dedicata ai preferiti

Oltre ai tanti aggiornamenti che sono stati già riportati, WhatsApp sta per introdurre una grande novità che farà piacere a molti: l’elenco dei preferiti. Quando si scorre nell’elenco per trovare quel contatto a cui mandare un messaggio, spesso si perde del tempo ma con questa novità tutto ciò non accadrà più.

In questa situazione infatti gli utenti potranno scegliere direttamente dal nuovo elenco il contatto preferito. Ovviamente ognuno di essi potrà essere impostato tra questi, probabilmente con un limite numerico. A breve questa nuova aggiunta dovrebbe arrivare per tutti.