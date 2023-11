Amazfit è uno dei brand, per quanto ne concerne la produzione di smartwatch ed indossabili, dal miglior rapporto qualità/prezzo, infatti con il suo GTS 2 Mini è stata in grado di offrire agli utenti la massima possibilità di risparmiare, ed allo stesso tempo di godere di prestazioni più che adeguate, anche grazie all’ottima promozione lanciata direttamente da Amazon nel periodo.

Il prodotto gode di un display AMOLED da 1,55 pollici di diagonale, completamente a colori e touchscreen, che offre una impermeabilità fino a 5 ATM, nonché una buonissima autonomia, infatti può raggiungere 14 giorni di utilizzo continuativo, nonostante integrato si possa trovare direttamente il chip GPS (che andrebbe a consumarne ulteriormente).

Amazfit GTS 2 Mini, offerta Amazon imperdibile

Il risparmio con Amazfit GTS 2 Mini raggiunge picchi mai visti prima d’ora, se considerate appunto che il valore originario del prodotto era di 89 euro, o meglio la cifra più bassa raggiunta nel periodo, con la possibilità oggi di approfittare di un altro 28% di sconto, arrivando così a spendere in finale solamente 64,90 euro.

Il monitoraggio previsto di base dal dispositivo resta sostanzialmente sempre lo stesso, infatti permette di misurare il battito cardiaco, la percentuale di ossigeno nel sangue, con 68 modalità sportive differenti per una maggiore versatilità di utilizzo, passando ovviamente per il calcolo di passi percorsi, distanza o calorie bruciate. Il cinturino è interamente in silicone, disponibile in due varianti per dimensioni differenti, ma altrettanto facilmente intercambiabile, atto proprio a poter facilitare l’utilizzo e la personalizzazione da parte dell’utente finale che provvederà a completare l’ordine e l’acquisto. Il prodotto gode comunque della solita garanzia di 24 mesi che copre ogni singolo difetto di fabbrica.