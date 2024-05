I monitor sono divenuti nel corso degli anni sempre più economici ed alla portata di ogni singolo consumatore, dovete infatti sapere che l’acquisto di un prodotto di questo tipo risulta essere, nel prezzo si intende, fortemente ribassato rispetto al passato, dando così la possibilità ad ognuno di noi di accedervi senza troppi problemi. Proprio in questi giorni su Amazon è stata attivata una promozione interessante che prevede la possibilità di avere accesso ad un monitor di casa AOC, dal prezzo finale inferiore ai 100 euro.

Il modello in questione è il 24B2XH, come potete intendere trattasi di un monitor da 24 pollici di diagonale, 23.8 pollici per l’esattezza, con tecnologia IPS LCD e risoluzione FullHD (1920 x 1080 pixel), che prevede un refresh rate statico a 75Hz (come era facilmente immaginabile ed intuibile). Dimensionalmente parlando il prodotto rientra alla perfezione nei limiti che ci saremmo immaginati, di circa 30 x 30 x 30 centimetri, con un peso che si aggira sui 2,7kg.

Monitor AOC in promozione a meno di 100 euro

Acquistare il monitor AOC è tutt’altro che impegnativo da un punto di vista puramente economico, infatti dovete ricordare essere in vendita ad un prezzo consigliato di 95 euro, già di per sé tra i più bassi visti effettivamente negli ultimi anni, ma reso ancora migliore dalla presenza di uno sconto ulteriore dell’8%, che porta così l’utente a poter spendere solamente 87 euro per il suo acquisto finale. Premete qui per acquistare.

I limiti di un prodotto di questo tipo esistono, e sono evidenti, a partire ad esempio dalla qualità video, è un IPS LCD che non riesce a raggiungere un dettaglio troppo elevato, che ad ogni modo è più che bilanciato, nel momento in cui si pensa che comunque si stia parlando di un device in vendita a meno di 100 euro.