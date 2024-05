Sono sempre di più gli utenti che fanno affidamento continuo sui propri smartphone. Proprio per questo aumentano costantemente le attività svolte sui dispositivi mobili. Conseguenza diretta di questo continuo utilizzo sono i problemi alla batteria che con il tempo iniziano a mostrare malfunzionamenti ed inefficienza. Avere uno smartphone con autonomia ottimale è un passo importante. Sappiamo che con il tempo le batterie perdono la loro efficienza, ma ci sono dei trucchi che è possibile sfruttare per massimizzarne il funzionamento anche dopo un po’ dall’acquisto del dispositivo.

Come proteggere la batteria del proprio smartphone

Gli smartphone più moderni offrono una miglior durata della batteria rispetto ai modelli degli anni scorsi. Ma ugualmente è importante seguire dei trucchi per salvaguardarle ed evitare che possano usurarsi prima e rilegare gli utenti al continuo uso del caricabatterie anche quando si è fuori casa.

Due sono gli interventi utili per il sostegno della propria batteria. Il primo permette di regolare l’aggiornamento delle app in background. Per procedere bisogna attivare la funzione nelle impostazioni generali dello smartphone alla voce “Aggiorna app in background”. Per quanto riguarda i dispositivi iPhone verranno disattivate tutte le app che non servono in background. Questo permetterà di aumentare le prestazioni della batteria perché le app smetteranno di lavorare “di nascosto” e non potranno prosciugarne il consumo. Per i dispositivi Android, invece, bisognerà cercare “Altre Impostazioni”. Qui, come per gli iPhone sarà possibile disattivare le attività delle applicazioni in background per limitare l’uso della batteria.

Per il secondo intervento, invece, gli utenti dovranno recarsi nelle Impostazioni App Store. Una volta aperta la pagina bisognerà procedere disattivando tutte le spunte che appariranno. Si tratta di 4 voci e permettono di intervenire per liminare il consumo indiretto del proprio smartphone. Questi interventi possono sembrare di poco conto e invece a lungo andare possono fare la differenza. Procedendo con questi trucchi si noterà da subito un’autonomia decisamente migliorata per la batteria del proprio smartphone.