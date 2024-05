Nell’era digitale attendere è una vera tortura, ormai questo lo sappiamo tutti. E lo sa anche Google. Presto sui dispositivi Android, verrà introdotta una nuova funzione in grado di fornire agli utenti la possibilità di avviare l’installazione di più applicazioni contemporaneamente. Su Play Store, dunque, sarà presto possibile effettuare più download allo stesso tempo senza i precedenti limiti.

Ecco come scaricare più app insieme su Android

Google sta introducendo il download simultaneo invece di attendere il termine del primo scaricamento per poi passare a quello successivo. Un’opzione particolarmente interessante soprattutto quando è necessario procedere con l’installazione di più applicazioni insieme e non si ha la pazienza di attendere che procedano uno alla volta.

Anche se il nuovo aggiornamento promette un miglioramento non trascurabile è importante evidenziare che ci sono delle limitazioni. La nuova opzione funziona solo per le nuove app che si intende installare. Questo vuol dire che non può essere sfruttata con gli aggiornamenti delle applicazioni già presenti sullo smartphone. In questo caso è necessario attendere che si scarichino una alla volta. Inoltre, anche dove possibile, si potrà procedere scaricando solo due app contemporaneamente. Il terzo download richiesto allo stesso momento viene messo in attesa e partirà solo quando si sarà liberato un posto.

Per seguire la progressione del download sarà disponibile il solito banner sia nel Play Store che nella schermata home del telefono. Sarà reso disponibile anche un bordo circolare che evidenzia il completamento di tutto il processo.

Considerando questo nuovo aggiornamento per le app è evidente come Android si stia avvicinando sempre di più al funzionamento di iOS. La principale differenza ancora presente tra i due sistemi quando si parla di download simultaneo è che il sistema Apple permette di scaricare tre download contemporaneamente. In questo caso, sarà la quarta app che si cercherà di installare ad essere messa in attesa e non la terza come invece accade con Android.