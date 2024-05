L’Amazon Gaming Week rappresenta il momento ideale per gli utenti per riuscire ad acquistare i prodotti da gaming più desiderati e richiesti, in genere in vendita a prezzi decisamente superiori al normale. Tra i tanti dispositivi in promozione, spicca sicuramente un notebook di qualità, stiamo parlando di MSI Katana 17, nella variante B13VKG-1022IT, che oggi viene commercializzato con uno sconto speciale di 300 euro sul listino originario.

Il prodotto è caratterizzato prima di tutto dalla presenza di un display di ottima qualità, un IPS LCD con refresh rate a 144Hz, diagonale di 17,3 pollici e sopratutto risoluzione FullHD. Sotto il cofano trova posto un processore Intel Core i7 di tredicesima generazione, che viene supportato da una configurazione di base che prevede 1TB di SSD PCIe4, nonchè comunque 16GB di DDR5, per quanto riguarda la memoria RAM. Ciò che lo contraddistingue maggiormente è sicuramente il comparto grafico, essendo comunque un prodotto che viene caratterizzato dalla scheda grafica dedicata, una Nvidia RTX 4070 con 8GB di GDDR6.

MSI Katana 17: lo sconto di 300 euro che tutti aspettavano

Se stavate aspettando il momento giusto per acquistare un nuovo notebook da gaming, sappiate che è ufficialmente arrivato. Oggi l’MSI Katana 17 discusso nel nostro articolo è scontato di 300 euro su Amazon, infatti il suo prezzo di listino di 1899 euro è un lontano ricordo, essendo acquistabile dal pubblico con un esborso finale di soli 1599 euro. La garanzia è sempre da 24 mesi, con layout della tastiera europeo, come era facilmente immaginabile. L’acquisto può essere facilmente completato direttamente al seguente indirizzo.

Tra la connettività non possiamo che annoverare il WiFi 6 di ultima generazione, nella versione dual-band, quindi a 2.4 e 5GHz, passando anche per bluetooth, una infinità di porte USB di varia qualità, tra cui anche modelli di ultima generazione per velocità di trasferimento superiori al normale.