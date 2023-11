Iliad rappresenta una garanzia nel campo della telefonia mobile, indipendentemente dalle promozioni legate al Black Friday. Ancora in questi giorni di fine novembre, tutti gli utenti che sono interessati ad attivare una promozione con il provider francese possono scegliere di attivare la tariffa Giga 150.

Iliad, a novembre la tariffa da 150 Giga e due offerte segrete

La tariffa Giga 150 è una delle migliori ricaricabili di listino per il gestore francese. I clienti che scelgono questa promozione avranno diritto a chiamate no limits verso tutti i numeri fissi e mobili, SMS da inviare a tutti i numeri della loro rubrica e ben 150 Giga per navigare in internet con la tecnologia 5G. Il costo per questa ricaricabile sarà di soli 9,99 euro ogni trenta giorni.

I clienti che desiderano attivare una SIM con Iliad, però, attraverso il sito ufficiale del gestore possono scegliere altre due promozioni molto vantaggiose per costi e soglie di consumo.

In prima battuta, gli abbonati possono optare per la Giga 100. Ad un costo ridotto di soli 7,99 euro ogni trenta giorni i clienti avranno chiamate no limits verso tutti, SMS infiniti e ben 100 Giga per navigare in internet.

Altra tariffa per gli abbonati molto vantaggiosa, specie per coloro che desiderano sempre più dati per internet, è la Dati 300. Questa speciale promozione – da attivare sempre attraverso il portale ufficiale di Iliad – è unica nel suo genere e garantisce al pubblico un pacchetto di 300 Giga per la navigazione di rete anche attraverso la copertura del 5G ad un semplice costo mensile pari a 13,99 euro.