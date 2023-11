Le offerte Amazon Black Friday arrivano a coinvolgere anche uno dei prodotti TP-Link di maggiore successo, come il ripetitore WiFi wireless, che permette di estendere la connessione WiFi della vostra abitazione, raggiungendo anche i più lontani anfratti dal router di casa.

L’offerta Amazon è applicata sul modello AC750, questi può prima di tutto creare una rete WiFi mesh, così da essere perfettamente compatibile con tutti gli altri modelli dello stesso brand, fino ad una banda massima, in dual band, di 750 Mbps. Il prodotto non presenta una batteria integrata, di conseguenza deve essere sempre collegato ad una presa di corrente; sulla superficie, con un design moderno ed elegante (è interamente in plastica di colorazione bianca con una buona trama superficiale), si trovano una serie di LED di stato, ed un piccolo pulsante fisico per facilitare e velocizzare l’operazione di pairing con il router.

TP-Link, la promozione attiva su Amazon è impressionante

Il dispositivo è di per sé già molto economico, infatti l’offerta con il prezzo più basso recente era stata di 21,99 euro, come negli ultimi giorni, in occasione del Black Friday Amazon ha deciso di compiere uno sforzo avvicinandosi il più possibile alle esigenze degli utenti: oggi infatti si potranno spendere 19,99 euro per il suo acquisto, grazie all’offerta del 9%.

Come era intuibile, il dispositivo è perfettamente compatibile con qualsiasi router in commercio, anche se ovviamente la presenza di un modello TP-Link faciliterebbe le cose. La banda indicata in precedenza è da considerarsi come banda complessiva disponibile, che sarà suddivisa a sua volta in 300Mbps a 2.4GHz e 450 Mbps a 5GHz.