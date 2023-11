In occasione del Black Friday, l’operatore telefonico Kena Mobile, offre a tutti i suoi nuovi clienti un’ offerta super vantaggiosa.

Quest’ ultima è valida per tutti coloro che decidono di effettuare una portabilità di numero mobile da altro operatore, ed è attivabile direttamente online.

La promo di cui vi stiamo per parlare è assolutamente versatile, in quanto offre all’utente numerose offerte tra cui scegliere. Tuttavia, il vantaggio sta che all’attivazione del piano scelto, oltre a poter iniziare ad usufruire della promozione, l’utente riceverà in regalo un buono Amazon del valore di 10 euro.

Ma vediamo meglio di cosa si tratta.

Kena Mobile e buono Amazon: come accedere alla promozione

Il voucher Amazon, accessibile con l’attivazione di un’offerta Kena per la rete mobile, sarà valido dalle ore 10:00 del 22 Novembre 2023, alle ore 10:00 del 29 Novembre 2023. Eccetto ovviamente eventuali modifiche o proroghe.

Per riscattare il buono, i clienti riceveranno, tramite Sms, un codice univoco.

Ed è valido per qualsiasi acquisto sull’omonima piattaforma.

Come detto, per ottenere il buono Amazon, bisogna attivare direttamente online, una delle tante promozioni Kena per la rete mobile, attualmente disponibile.

Per citarne alcune:

Kena Promo Top, con 100 GB Di internet a 5.99 euro al mese;

Di internet a 5.99 euro al mese; Promo 130 GB , a 6.99 euro al mese;

, a 6.99 euro al mese; Promo 150 GB, a 7.99 euro;

a 7.99 euro; Promo 230 GB , a 9.99 euro al mese;

, a 9.99 euro al mese; Promo 100 GB , a 11.99 euro;

, a 11.99 euro; Promo 150 GB, a 12.99 euro al mese.

Ma i vantaggi non finiscono qui.

Per tutti i clienti Kena Mobile che attiveranno il servizio di ricarica automatica, sono previsti altri 50 Giga extra ogni mese sul piano in abbonamento scelto.

Questa “offerta” resterà valida dalla prima attivazione, fino a quando si deciderà di mantenere il servizio di ricarica automatico ancora attivo.

Tuttavia, tale iniziativa non sarà valida per coloro che dispongono di una promozione mobile al di sotto di 5 euro al mese.