Acquistare un SSD portatile risulta essere la scelta migliore per avere sempre con sé i propri dati, ed essere sicuri di potervici accedere con una certa velocità, se considerate che comunque ad oggi è l’hard disk esterno più rapido in circolazione. Per questo motivo apprendiamo con piacere la scelta di Amazon di scontare il prodotto di casa Samsung.

Stiamo parlando del modello MU-PC1T0T/WW T7, un SSD portatile con una memoria interna di 1TB, compatibile con qualsiasi dispositivo in commercio dotato di una porta USB 3.2 Gen 2 (per godere della massima velocità, ma anche compatibile con generazioni precedenti), e capacità appunto di raggiungere un trasferimento massimo di 10 Gbps in lettura/scrittura.

SSD portatile Samsung al prezzo più basso su Amazon

Tra i tantissimi prodotti, appartenenti a categorie merceologiche differenti, di Samsung, troviamo anche gli SSD esterni, come il modello da 1TB attualmente in promozione su Amazon, disponibile all’acquisto a soli 88,86 euro, con un risparmio del 26% sul valore di listino originario pari a 119,99 euro. Per ACQUISTARLO su AMAZON potete PREMERE QUI.

Il vantaggio di acquistare un SSD al posto di un hard disk classico è ormai noto, infatti può raggiungere una velocità di lettura/scrittura di quasi 10 volte superiore, ed oltretutto il modello corrente ha una scocca in metallo che lo protegge molto meglio, fino a cadute da una altezza di 2 metri. Come anticipato, è inoltre perfettamente compatibile con qualsiasi notebook in commercio, ma anche dispositivi di altro tipo.