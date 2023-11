Da alcune settimane a questa parte WhatsApp non ha risparmiato risorse ed energie per il lancio di importanti aggiornamenti. Anche per affermare il primato nel campo della messaggistica istantanea, gli utenti della chat su iOS e Android possono contare su tante nuove soluzioni. Tra queste vi è un’ulteriore novità che sta facendo discutere non poco sia il pubblico che gli addetti ai lavori.

WhatsApp, la novità delle note video sulla chat

Con quella che è una decisione a dir poco inaspettata, WhatsApp ha deciso di introdurre un upgrade che supera in parte il già famoso ed apprezzato strumento delle note audio. Tutti coloro che hanno una versione aggiornata della chat su un dispositivo Android o su un iPhone recente possono ora beneficiare delle note video.

Le note video rappresenta un’evoluzione delle già conosciute note vocali, attraverso cui gli utenti, anziché registrare soltanto la loro voce in occasione di un messaggio particolarmente lungo da scrivere in forma testuale, potranno anche aggiungere la loro immagine,. In pratica la componente video viene aggiunta in fase di registrazione di una semplice nota vocale.

Coloro che desiderano registrare una nota video su iPhone o su Android devono semplicemente procedere con un procedimento molto semplice. In primo luogo sarà necessario fare un classico tap prolungato sull’icona del microfono. A questo punto si dovrà effettuare lo switch sull’icona della telecamera che apparirà in basso a destra sulla pagina della chat. Lo switch garantirà la partenza della registrazione della note video, con lo smartphone che attiverà di default la videocamera. A registrazione ultimata avverrà l’invio.