WhatsApp, arriva l'intelligenza artificiale con questo nuovo TASTO

WhatsApp ha scelto di introdurre delle novità che potranno conferire agli utenti la possibilità di tenersi stretto il proprio account. L’ultima riguarda l’introduzione dell’indirizzo e-mail da accoppiare al proprio profilo, così da fornire un ulteriore metodo di verifica. Ora però il colosso sta preparando il futuro e, come ha indicato Meta durante l’ultima conferenza, sta per arrivare l’intelligenza artificiale.

In realtà da diversi mesi WhatsApp sta lavorando ad una soluzione del genere ed è per questo che il pubblico potrebbe non essere sorpreso. Quello che però potrebbe certamente interessare tutti è come andrebbe a svolgersi la situazione. Bisogna innanzitutto parlare di cosa si potrà fare con l’intelligenza artificiale all’interno di WhatsApp, prima ancora di vederne l’effettivo funzionamento.

WhatsApp porta a tutti i suoi utenti l’intelligenza artificiale, ecco un nuovo tasto in chat

Dopo aver visto a grandi linee cosa significa l’intelligenza artificiale, bisogna ora capirla su WhatsApp. La famosa applicazione di messaggistica istantanea è diventata tale negli anni per tanti altri motivi, ma non certamente per questo. Ora però Meta introdurrà una novità importante che aiuterà gli utenti a capire determinate situazioni.

Verrà ben presto implementato un nuovo tasto nella versione stabile dell’applicazione per consentire al pubblico di chiedere qualsiasi cosa ad una nuova intelligenza artificiale. A questa potranno essere fatte delle domande ben specifiche, che riceveranno risposte pronte ed esaustive.

Il nuovo tasto sarà visibile in basso a destra, dove c’è quello dedicato all’apertura di una nuova chat. Sarà intuitivo e soprattutto bello da vedere all’interno di un’interfaccia che implica solo due colori in genere, ovvero il nero e il verde oppure il bianco e il verde.