Meta, come molte altre aziende, sta lavorando per integrare sempre più l’intelligenza artificiale nei suoi servizi, compreso WhatsApp. Recentemente, il gruppo di Mark Zuckerberg ha annunciato l’intenzione di introdurre l’IA su WhatsApp per generare adesivi, immagini fotorealistiche e per utilizzare chatbot con varie personalità con cui gli utenti possono conversare liberamente. In merito a quest’ultima funzionalità, sono stati avvistati i primi segnali della sua introduzione.

Nella versione beta 2.23.24.26 dell’app WhatsApp per Android, alcuni utenti hanno notato la possibilità di conversare con i chatbot basati sull’intelligenza artificiale tramite un nuovo pulsante vicino a quello utilizzato per creare nuove chat.

Con questo pulsante, è possibile accedere rapidamente alle chat con l’IA direttamente dalla lista delle conversazioni. Dopo averlo premuto, è necessario accettare i termini e le condizioni prima di poter utilizzare la funzione.

Al momento non è chiaro quando questa nuova funzionalità sarà disponibile su larga scala, ma considerando quanto individuato nella versione beta, potrebbe non passare molto tempo prima che diventi accessibile a tutti.

Intelligenza Artificiale ma non solo: tutte le novità di WhatsApp

Oltre all’intelligenza artificiale, WhatsApp ha recentemente introdotto diverse novità, tra cui la possibilità di nascondere l’indirizzo IP durante le chiamate, i sondaggi nei canali e la capacità di nascondere la visualizzazione nell’elenco delle conversazioni delle chat con lucchetto.

Resta dunque da vedere come si evolverà questa introduzione dell’intelligenza artificiale nei nostri dispositivi elettronici, vista il sempre maggiore utilizzo da parte delle aziende e non solo di quelle telefoniche, ma anche automobilistiche e domotiche. Che sia l’ulteriore balzo in avanti che ci si aspetta dal genere umano?