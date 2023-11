Fastweb batte TIM con 150 GB in 5G, pagate 0 EURO per 3 mesi

Dopo aver battuto a turno tutti i gestori di telefonia mobile sia virtuali che ordinari, Fastweb continua per la sua strada. Il famoso gestore è stato in grado di prendere in mano le redini del gioco nel mondo della telefonia mobile e vuole continuare su quella falsariga. Non ci sono dubbi sul fatto che Fastweb sia attualmente uno dei provider più scelti, anche in virtù degli ultimi dati che lo hanno identificato come il gestore con la rete mobile più veloce del paese.

I dati dati raccolti dal colosso dello Speedtest che prende il nome di Ookla, hanno garantito che nel 2022 e durante i primi 6 mesi del 2023, il celebre gestore è stato il migliore per quanto riguarda la velocità della connessione web.

Fastweb svela l’offerta che per 3 mesi è gratis, costa poi 7,95 €

Per riuscire a tenere testa ad un gestore come Fastweb, gli altri gestori dovrebbero inventarsi qualcosa di incredibile. Ovviamente tutto ciò non è possibile, dal momento che sono anni che tutti ci provano ma che nessuno ci riesce.

Sul sito ufficiale dell’azienda è arrivata una promozione che è davvero straordinaria. Si tratta della Mobile, promo che garantisce minuti verso tutti e soprattutto giga per navigare in rete.

Partendo dai minuti, questi sono senza limiti verso qualsiasi numero fisso o mobile in Italia e all’estero. Passando invece alla connessione Internet, ci sono 150 giga disponibili per navigare sul web sfruttando la rete 5G offerta gratis. L’offerta ha un costo mensile di 7,95 €, ma c’è una promozione in ballo: chi la sottoscriverà, potrà avere ben tre mesi gratis, senza sborsare neanche un solo euro.