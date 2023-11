Il Blackview Tab 80 Tablet LTE, con il nuovissimo sistema operativo Tablet Android 13 e con l’integrazione del Doke OS 3.0, si presenta come un’opportunità irresistibile durante il periodo delle offerte del Black Friday su Amazon. In sconto ad un prezzo eccezionale di soli 124,99 euro, questo dispositivo offre una combinazione straordinaria di specifiche tecniche all’avanguardia e funzioni avanzate.

Caratteristiche impareggiabili per un tablet ultra-leggero

Le caratteristiche uniche di questo tablet contribuiscono ad una user experience molto più comoda rispetto ai modelli prodotti in precedenza. Funzionalità come ad esempio lo schermo diviso, la modalità stile PC o il casting tramite connessione Wi-Fi donano un controllo intuitivo e un’efficienza notevole. I doppi slot per schede SIM assicurano una connettività ottimale per tutte le esigenze, sia lavorative che per intrattenimento.

I 16GB di RAM (espandibili fino a 2TB tramite scheda TF) e 128GB di ROM consentono di salvare una vasta quantità di dati, media, giochi e applicazioni. Il processore da 12nm garantisce una velocità di elaborazione superiore, rendendo il tablet pronto per affrontare qualsiasi attività.

Il display da 10 pollici, avete un’incredibile risoluzione di 1280×800 HD+ propone un’esperienza visiva eccezionale con colori vibranti e dettagli nitidi. Le diverse modalità dello schermo, come il tema di colore scuro, la protezione degli occhi e la funzione per la lettura fanno sì che qualsiasi sia l’uso, la vista dell’utente non ne risenta. La comodità è ulteriormente migliorata dalla funzione di riconoscimento facciale, semplificando lo sblocco. La fotocamera da 13MP cattura immagini e video perfetti, mentre il jack da 3,5 mm consente un’esperienza musicale senza interruzioni. La batteria ad alta capacità da 7680 mAh, combinata con una gestione energetica impareggiabile, assicura un utilizzo prolungato.