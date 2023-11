I prodotti Adidas disponibili a prezzi da saldo per il Black Friday di Amazon sono davvero tantissimi, per questo motivo non ci dobbiamo assolutamente stupire della presenza di un comodo borsone in tessuto, di colorazione nera, disponibile all’acquisto con un risparmio notevole.

Le dimensioni dello stesso sono perfettamente allineate con le aspettative, nello specifico raggiunge 37 x 20 x 15 centimetri, con una capacità di 14 litri, e la presenza di spallacci imbottiti che favoriscono il trasporto, oppure la comoda tracolla per posizionarlo in prossimità del bacino. Come vi dicevamo, la colorazione è nera con scritta bianca stampata sul lato e sulla tracolla.

Adidas, ecco l’offerta sul borsone

Occasione assolutamente imperdibile per l’acquisto del borsone di casa Adidas, il prodotto raggiunge la spesa finale di soli 17,99 euro, dimostrando ancora una volta quanto Amazon sia capace di ridurre al massimo i prezzi di vendita, venendo particolarmente in contro agli utenti di tutto il mondo (infatti il prezzo più basso che era stato raggiunto recentemente era di 20 euro).

La buona capacità di 14 litri della tasca centrale è incrementata dalla presenza di numerose tasche laterali, sia su entrambe le estremità che sul lato. Il fondo è rivestito per cercare di garantire una possibile lunga durata del prodotto, mentre la realizzazione in poliestere riciclato lo rende facile da pulire e lavare in caso di necessità.

Data la grande richiesta da parte del pubblico, il prodotto potrebbe terminare prima della scadenza del Black Friday, che ricordiamo è fissata al 27 novembre, per questo motivo consigliamo caldamente di acquistarlo il prima possibile, nel caso in cui siate interessati al borsone in oggetto.