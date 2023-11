La compagnia Iliad sta estendendo la sua copertura anche nelle cosiddette “aree bianche”, raggiungendo così oltre 3 milioni di nuove abitazioni. Questi nuovi utenti avranno la possibilità di scegliere Iliad come fornitore per la loro connessione internet a casa, usufruendo della tecnologia 100% fibra ottica.

Una caratteristica distintiva delle offerte di Iliad, simile a quanto offerto per i servizi mobili, è la convenienza delle sue proposte, con prezzi bloccati per sempre. Inoltre, se sei già un cliente Iliad per i servizi mobili, hai la possibilità di ottenere uno sconto sulla fibra ottica.

Adesso anche le aree bianche avranno la loro fibra ottica grazie a Iliad

Iliad ha esteso la sua copertura nelle “aree bianche“, ovvero zone del territorio a bassa densità abitativa dove gli operatori di telecomunicazioni non sono interessati a investire in infrastrutture. In queste aree, lo Stato interviene con risorse pubbliche per garantire l’accesso a una connessione internet ultraveloce.

Ecco un riepilogo dell’offerta di fibra ottica:

Nelle aree bianche, la velocità arriva fino a 1 Gbit/s in download.

La connessione raggiunge fino a 5 Gigabit/s in download.

Il canone è in offerta a 19,99€ al mese per sempre se sei già cliente mobile di Iliad; in alternativa, è pari a 24,99€ al mese.

Il costo di installazione è di 39,99€.

L’offerta include inoltre:

Modem Iliadbox in comodato d’uso gratuito.

In Italia chiamate senza limiti e anche verso più di 60 destinazioni internazionali.

Tecnologia Wi-Fi 6.

App Iliadbox connect.

Se stai cercando un’offerta internet casa più economica o più performante, puoi utilizzare un comparatore gratuito per scoprire le offerte disponibili nella tua zona, valutare i costi e i vantaggi e attivare l’opzione scelta online. In caso di necessità di assistenza, puoi contattare il servizio clienti senza impegno.