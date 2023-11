Se state cercando un ottimo spazzolino elettrico ad un prezzo interessante, vi segnaliamo che la piattaforma Amazon sta proponendo Oclean X Pro Digital ad un prezzo molto interessante.

Nello specifico il colosso sta proponendo un coupon sconto di 47 euro da togliere al momento del checkout. Scopriamo insieme tutti i dettagli.

Amazon propone Oclean X Pro Digital scontato di 47 euro

Motore Maglev di Oclean, brevettato, con una frequenza di 84.000 movimenti al minuto. Assicura un’energia pulente del 200% e una stabilità del 500%. Aiuta a pulire in profondità e a proteggere maggiormente lo smalto dei denti rispetto a un tradizionale spazzolino sonico. Tracciamento di 8 aree e feedback istantaneo. Il sistema di monitoraggio di 8 aree offre un rapporto istantaneo sulle aree non pulite grazie alla tecnologia del giroscopio a 6 assi. Le aree vengono evidenziate in rosso se non sono pulite completamente e viene assegnato un punteggio di spazzolatura, su base 0-100 sul tuo modo di spazzolare.

Se dopo la spazzolatura rimangono delle aree non raggiunte (con un punteggio inferiore a 90 punti), il sistema ricorderà di spazzolare nuovamente le aree non toccate, assicurando una pulizia completa al 100%. Testina Plaque Control: Setole DuPont Diamond con raschietto per la lingua. Testina Delicate Care: dimensioni più piccole, setole più morbide del 20%, rivestimento in silicone, per pulire aree profonde e difficili da raggiungere.

Offre 3 diverse modalità. Alba: per una pulizia delicata al mattino. Tramonto: per una pulizia profonda la sera. Esclusiva: personalizzata in base al tuo stile di spazzolamento . Autonomia di 30 giorni dopo 3 ore di ricarica completa. È dotato di un promemoria che avverte per 3 volte che la batteria si sta scaricando. Seguite questo link per acquistarlo al prezzo di 126.90 euro a cui andrà ad aggiungersi lo sconto di 47 euro.