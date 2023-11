Ti sei mai chiesto se sia possibile verificare in qualche modo chi ti ha eliminato dalla propria rubrica. Esiste un trucco affidabilissimo che vi darà la risposta. Come? Tramite Whatsapp. L’applicazione è sicuramente una delle più usate al mondo. Ormai è divenuto uno strumento d’uso quotidiano indispensabile per comunicare con amici, con i parenti che preferiamo e anche con i colleghi. Una stima ha rivelato che su tre utenti almeno due utilizzano questa l’app creata da Meta in tutto il mondo, superando i due miliardi di persone.

Può capitare che qualcuno non ci abbia registrato all’interno dell’applicazione o che abbia cancellato il nostro contatto. E se magari non ha più voglia di parlare con noi? Se non ci sopporta più? Se abbiamo fatto qualche torto di cui non ci siamo resi conto? Questa curiosità può essere fortunatamente soddisfatta attraverso l’attuazione di un trucco.

Come comprendere se hanno cancellato il contatto su Whatsapp

Immaginiamo una situazione in cui abbiamo litigato con un amico, con il partner o con chiunque altro e questi non vogliono più averci davanti agli occhi sulla chat di Whatsapp. Certo, ci potrebbero sempre bloccare, ma magari hanno preso una decisione più drastica e hanno cancellato il nostro nome e il numero. Il dubbio però permane. Cerchiamo quindi di capire se quest’ultima cosa sia effettivamente successa.

Tra le tante opzioni presenti nella privacy e sicurezza ci sono alcune operazioni fattibili che ci permettono di sapere se l’utente ci abbia effettivamente eliminato. Il metodo richiede soltanto pochi secondi. Non c’è bisogno di essere delle cime informatica o degli hacker, basta semplicemente sfruttare le opzioni che Whatsapp ci offre.

Quello che si deve fare e ideare un nuovo broadcast. Questa tipologia di chat funziona come una sorta di lista e permette di inviare messaggi a tutti gli utenti che vogliamo. Nel caso in cui qualcuno ci dovesse rispondere, il messaggio poi arriverà nella chat privata. Dopo aver creato questo gruppo e aver selezionato anche la persona che crediamo non ci abbia più tra i contatti, si deve creare un testo che possa essere sfruttato per chiunque. Dopo aver fatto ciò, basterà verificare se il messaggio sarà stato consegnato e poi visualizzato. Con questo dato capiremo se siamo stati cancellati o anche bloccati.